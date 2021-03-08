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Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Рубин» — «Зенит»: хозяева вышли вперед в добавленное время

18:28

«Рубин» вышел вперед в матче 21-го тура Тинькофф-РПЛ против «Зенита». На второй добавленной ко второму тайму минуте Денис Макаров сделал счет 2:1.

Рубин — Зенит

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 21-й тур. «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




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