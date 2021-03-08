«Рубин» — «Зенит»: хозяева вышли вперед в добавленное время
18:28
«Рубин» вышел вперед в матче 21-го тура Тинькофф-РПЛ против «Зенита». На второй добавленной ко второму тайму минуте Денис Макаров сделал счет 2:1.
?? Победный гол Макарова, в одиночку разобравшегося с двумя защитниками «Зенита»!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 8, 2021
? #РубинЗенит #МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/QnIb4xFPyj
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 21-й тур. «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
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