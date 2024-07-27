«Рубин» — «Зенит»: Глушенков открыл счет в матче

«Зенит» повел в счете в матче с «Рубином» во 2-м туре РПЛ — 1:0.

Гол на 37-й минуте забил вингер сине-бело-голубых Максим Глушенков, который забил после прострела Вендела с левого фланга.

24-летний россиянин поздравил маму с днем рождения надписью на майке под игровой футболкой.