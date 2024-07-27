«Динамо» — «Локомотив»: гости сравняли счет в конце первого тайма

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев забил гол в ворота «Динамо», сравняв счет в московском дерби — 1:1.

Первый гол в этой встрече забил полузащитник бело-голубых Лука Гагнидзе с передачи Бителло.

«СЭ» проводит прямую текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Локомотив».