«Рубин» — «Зенит»: Кассьерра реализовал пенальти

«Зенит» удвоил преимущество в матче с «Рубином» во 2-м туре РПЛ — 2:0.

Пенальти на 44-й минуте реализовал форвард сине-бело-голубых Матео Кассьерра.

Главный судья встречи Артем Чистяков назначил одиннадцатиметровый за игру рукой у защитника казанцев Игора Вуячича. Арбитр принял решение после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора.