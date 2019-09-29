«Рубин» — «Уфа». Стартовые составы
13:29
Стали известны стартовые составы команд на матч 11-го тура чемпионата России «Рубин» — «Уфа».
«Рубин»: Дюпин, Денисов, Плиев, Данченко, Уремович, Могилевец, Ташаев, Подберезкин, Коновалов, Зуев, Марков.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Пуцко, Круговой, Табидзе, Кротов, Фомин, Емельянов, Карп, Тилль.
Матч начнется в 14.00 по московскому времени.
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