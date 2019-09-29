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«Рубин» — «Уфа». Стартовые составы

13:29
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Стали известны стартовые составы команд на матч 11-го тура чемпионата России «Рубин» — «Уфа».

«Рубин»: Дюпин, Денисов, Плиев, Данченко, Уремович, Могилевец, Ташаев, Подберезкин, Коновалов, Зуев, Марков.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Пуцко, Круговой, Табидзе, Кротов, Фомин, Емельянов, Карп, Тилль.

Матч начнется в 14.00 по московскому времени.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Рубин — Уфа

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




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