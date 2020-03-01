«Рубин» сыграл вничью с «Тамбовом»

«Тамбов» и «Рубин» сыграли вничью (0:0) в матче 20-го тура чемпионата России. Игра состоялась в Нижнем Новгороде. Это был первый матч казанской команды под руководством Леонида Слуцкого в Тинькофф — РПЛ.

«Рубин» набрал 20 очков и занимает 13-е место. «Тамбов» на 11-м месте — 22 очка. В следующем туре «Рубин» примет «Крылья Советов», а «Тамбов» на выезде сыграет с «Динамо».

Чемпионат России

20-й тур

«Тамбов» — «Рубин» (Казань) — 0:0

«Тамбов»: Шелия, Филин, Грицаенко, Ойеволе, Килин, Тетрашвили, Чуперка (Карасев, 90+3), Мелкадзе, Костюков (Мамтов, 87), Каплиенко, Обухов (Кардозу, 85).

«Рубин»: Дюпин, Данченко, Старфельт, Сантос, Зуев, Евтич (Бакаев, 68), Абильдгор (Давиташвили, 62), Подберезкин, Иг.Коновалов, Кварацхелия (Макаров, 89), Игнатьев.

Предупреждения: Абильдгор, 40. Ойеволе, 55. Тетрашвили, 57. Зуев, 67.

Судьи: Еськов (Москва). Лунев (Новосибирск), Богач (Люберцы).

ВАР: Левников (Санкт-Петербург). Елеференко (Москва).

1 марта. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».