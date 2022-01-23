«Рубин» сыграл вничью с польской «Вислой» на сборах в Турции

«Рубин» сыграл вничью с «Вислой» из Плоцка (Польша) в товарищеском матче — 0:0.

Встреча состоялась в рамках зимних сборов казанской команды в Турции.

Первый сбор «Рубина» в Турции проходит с 11 по 23 января. Второй сбор планируется провести с 27 января по 8 февраля, а третий — с 12 по 24 февраля.

После 18 туров Тинькофф РПЛ «Рубин» занимает 10-е место в турнирной таблице с 22 очками.