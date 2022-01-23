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Фарке: «Моя задача — помочь «Краснодару» перейти на следующую ступень развития»

Фарке объяснил, почему решил принять предложение «Краснодара»
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке рассказал, как принимал решение возглавить краснодарский клуб.

«Не могу сказать, что это было очевидное решение для «Краснодара», — сказал Фарке в интервью пресс-службе краснодарского клуба. —  Да, я почти пять лет проработал в Англии, и был очень рад, когда «Краснодар» обратился ко мне. С первого момента наши переговоры пошли в очень хорошем ключе. Чем больше я общался с тренерами и футболистами с опытом работы с России, тем увереннее становился в своем решении приехать в Россию. Моя задача — помочь «Краснодару» перейти на следующую ступень развития«.

По словам тренера, это новый вызов в его карьере.

«Я в футболе с 18 лет. Последние годы — в качестве тренера. После того, как ты долго проработаешь в Англии, сложно назвать себя новичком. Ведь ты получил грандиозный опыт. Каковы мои первые впечатления от «Краснодара»? Все были очень открыты ко мне. У многих в головах были вопросы о том, что новый тренер может принести, какие у него идеи. Может, он будет очень строгим. На первой встрече я им сказал, что надо набраться терпения. Когда я прихожу в новый клуб, то идеально подготовлен. Смотрю все игры, знаю каждого в лицо. Я попросил игроков быть открытыми. Прием в «Краснодаре» был очень теплым. Меня все поддерживают, и я не воспринимаю это как должное. Я должен заслужить доверие», — сказал он.

Контракт краснодарского клуба с 45-летним немцем рассчитан до 2024 года. Предыдущим его клубом был «Норвич», который он возглавлял с мая 2017-го по ноябрь 2021 года.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0HPWohcfl2A&feature=emb_imp_woyt

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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П1

19%

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Ф2 (+1.0)

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1.70
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Милан
Ювентус

ТБ 2.0

24%

1.46

1X

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П2

14%

2.75
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Манчестер Юнайтед 1
Вест Хэм 0
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П1

26%

1.94

Обе забьют - да

21%

1.64

X2

12%

1.92
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Даниэль Фарке
2
2
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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