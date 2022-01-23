Главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке рассказал, как принимал решение возглавить краснодарский клуб.

«Не могу сказать, что это было очевидное решение для «Краснодара», — сказал Фарке в интервью пресс-службе краснодарского клуба. — Да, я почти пять лет проработал в Англии, и был очень рад, когда «Краснодар» обратился ко мне. С первого момента наши переговоры пошли в очень хорошем ключе. Чем больше я общался с тренерами и футболистами с опытом работы с России, тем увереннее становился в своем решении приехать в Россию. Моя задача — помочь «Краснодару» перейти на следующую ступень развития«.

По словам тренера, это новый вызов в его карьере.

«Я в футболе с 18 лет. Последние годы — в качестве тренера. После того, как ты долго проработаешь в Англии, сложно назвать себя новичком. Ведь ты получил грандиозный опыт. Каковы мои первые впечатления от «Краснодара»? Все были очень открыты ко мне. У многих в головах были вопросы о том, что новый тренер может принести, какие у него идеи. Может, он будет очень строгим. На первой встрече я им сказал, что надо набраться терпения. Когда я прихожу в новый клуб, то идеально подготовлен. Смотрю все игры, знаю каждого в лицо. Я попросил игроков быть открытыми. Прием в «Краснодаре» был очень теплым. Меня все поддерживают, и я не воспринимаю это как должное. Я должен заслужить доверие», — сказал он.

Контракт краснодарского клуба с 45-летним немцем рассчитан до 2024 года. Предыдущим его клубом был «Норвич», который он возглавлял с мая 2017-го по ноябрь 2021 года.