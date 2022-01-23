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Языджи: «У меня было много предложений, но ЦСКА выразил большое желание подписать контракт»

Полузащитник Юсуф Языджи прокомментировал свой переход в ЦСКА
Карен Саркисян
Корреспондент

Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи рассказал, как принял решение о переходе в московский клуб.

«У меня было много предложений, но ЦСКА выразил большое желание подписать контракт, — сказал 24-летний турок в интервью пресс-службе московского клуба. — Когда я принимал решение, понимал, что делаю правильный выбор, так как это очень серьезный клуб в России. Я счастлив присоединиться к этому великому клубу. Главная наша задача — побеждать».

По словам полузащитника, перед переходом в ЦСКА он поговорил с бывшим защитником армейцев Джанером Эркином.

«Мы поговорили с Джанером, и он сказал, что ЦСКА очень хорошая команда с прекрасным персоналом и что это большой клуб. Я также поговорил со знакомыми, которые живут в Москве. И вот так я оказался здесь. Сейчас я чувствую себя хорошо. Все идет по плану. Я покажу все, на что способен. Я просто хочу играть в футбол и побеждать», — сказал он.

Языджи перешел в ЦСКА из «Лилля» на правах аренды до окончания сезона-2021/22. Полузащитник будет выступать за красно-синих под 97-м номером.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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21%

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19%

1.66

Ф2 (+1.0)

16%

1.70
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П2

14%

2.75
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Манчестер Юнайтед 1
Вест Хэм 0
Матч завершен

П1

26%

1.94

Обе забьют - да

21%

1.64

X2

12%

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Футбол
РПЛ
ФК Лилль
ФК ЦСКА (Москва)
Юсуф Языджи
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
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Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
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Спартак – ЦСКА
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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