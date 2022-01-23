Языджи: «У меня было много предложений, но ЦСКА выразил большое желание подписать контракт»

Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи рассказал, как принял решение о переходе в московский клуб.

«У меня было много предложений, но ЦСКА выразил большое желание подписать контракт, — сказал 24-летний турок в интервью пресс-службе московского клуба. — Когда я принимал решение, понимал, что делаю правильный выбор, так как это очень серьезный клуб в России. Я счастлив присоединиться к этому великому клубу. Главная наша задача — побеждать».

По словам полузащитника, перед переходом в ЦСКА он поговорил с бывшим защитником армейцев Джанером Эркином.

«Мы поговорили с Джанером, и он сказал, что ЦСКА очень хорошая команда с прекрасным персоналом и что это большой клуб. Я также поговорил со знакомыми, которые живут в Москве. И вот так я оказался здесь. Сейчас я чувствую себя хорошо. Все идет по плану. Я покажу все, на что способен. Я просто хочу играть в футбол и побеждать», — сказал он.

Языджи перешел в ЦСКА из «Лилля» на правах аренды до окончания сезона-2021/22. Полузащитник будет выступать за красно-синих под 97-м номером.