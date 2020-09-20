В воскресенье, 20 сентября, состоится матч 8-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Рубин» на своем поле примет «Спартак». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

В рамках РПЛ казанцы не могут обыграть «Спартак» уже шесть лет — в последний раз «Рубин» побеждал в апреле 2014 года.

Следить за матчем «Рубин» — «Спартак» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Рубин» — «Спартак»