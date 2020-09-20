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«Рубин» — «Спартак»: видеотрансляция матча чемпионата России

15:00
«Рубин» на своем поле примет «Спартак» в матче 8-го тура РПЛ. Фото ФК «Рубин»
«Рубин» на своем поле примет «Спартак» в матче 8-го тура РПЛ. Фото ФК «Рубин»
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В воскресенье, 20 сентября, состоится матч 8-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Рубин» на своем поле примет «Спартак». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

В рамках РПЛ казанцы не могут обыграть «Спартак» уже шесть лет — в последний раз «Рубин» побеждал в апреле 2014 года.

Следить за матчем «Рубин» — «Спартак» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Рубин» — «Спартак»

Рубин — Спартак

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 8-й тур. «Рубин» — «Спартак» и другие матчи




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