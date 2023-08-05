«Рубин» — «Спартак»: судья правильно не назначил пенальти в ворота Максименко

На 5-й минуте матча 3-го тура чемпионата России-2023/24 «Рубин» — «Спартак» арбитр Евгений Кукуляк правильно не назначил 11-метровый удар в ворота красно-белых.

В том эпизоде их вратарь Александр Максименко рукой выбил мяч, а затем с ним столкнулся Джоэл Фамейе.

На 18-й минуте судья ошибочно не вынес предупреждение Александру Соболеву — ограничился назначением штрафного удара.

Напомню, что Кукуляк досрочно завершил прошлый чемпионат, когда в матче 27-го тура «Химки» — «Спартак» (1:1) он ошибочно вынес предупреждение спартаковцу Даниилу Денисову, которое стало четвертым в турнире и повлекло его дисквалификацию на игру с ЦСКА.