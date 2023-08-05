Хусаинов назвал назначенный штрафной «Спартаку» грубейшей ошибкой: «Судья не знаком с единоборствами в футболе»
Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал «СЭ» ошибочно назначенный штрафной Евгением Кукуляком в матче 3-го тура РПЛ «Рубин» — «Спартак».
«В штрафной была чистая игра. Со стороны «Спартака» не было никакого фола. Эта ошибка повлияла на ход матча. Судья находился в идеальной позиции, чтобы это заметить. Он не знаком с единоборствами в футболе, хотя футбольный человек. Необоснованно назначенный штрафной удар — грубейшая ошибка. Но таких ошибок очень много. С первого тура это заметно, к сожалению. Нужно ужесточить требования при отборе судей. Для этого нужно изменит систему отбора. Нужно уметь понимать игру», — сказал Хусаинов «СЭ».
После первого тайма ничейный счет — 1:1.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
2
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
3
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-3
|6
|
4
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
5
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
6
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
7
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
12
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|1 : 0
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|5 : 1
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|- : -
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0