Хусаинов назвал назначенный штрафной «Спартаку» грубейшей ошибкой: «Судья не знаком с единоборствами в футболе»

Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал «СЭ» ошибочно назначенный штрафной Евгением Кукуляком в матче 3-го тура РПЛ «Рубин» — «Спартак».

«В штрафной была чистая игра. Со стороны «Спартака» не было никакого фола. Эта ошибка повлияла на ход матча. Судья находился в идеальной позиции, чтобы это заметить. Он не знаком с единоборствами в футболе, хотя футбольный человек. Необоснованно назначенный штрафной удар — грубейшая ошибка. Но таких ошибок очень много. С первого тура это заметно, к сожалению. Нужно ужесточить требования при отборе судей. Для этого нужно изменит систему отбора. Нужно уметь понимать игру», — сказал Хусаинов «СЭ».

После первого тайма ничейный счет — 1:1.