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Судейство

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Хусаинов назвал назначенный штрафной «Спартаку» грубейшей ошибкой: «Судья не знаком с единоборствами в футболе»

Хусаинов назвал назначенный штрафной «Спартаку» грубейшей ошибкой
Дарья Алексеева
Корреспондент
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Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал «СЭ» ошибочно назначенный штрафной Евгением Кукуляком в матче 3-го тура РПЛ «Рубин» — «Спартак».

«В штрафной была чистая игра. Со стороны «Спартака» не было никакого фола. Эта ошибка повлияла на ход матча. Судья находился в идеальной позиции, чтобы это заметить. Он не знаком с единоборствами в футболе, хотя футбольный человек. Необоснованно назначенный штрафной удар — грубейшая ошибка. Но таких ошибок очень много. С первого тура это заметно, к сожалению. Нужно ужесточить требования при отборе судей. Для этого нужно изменит систему отбора. Нужно уметь понимать игру», — сказал Хусаинов «СЭ».

После первого тайма ничейный счет — 1:1.

&laquo;Рубин&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «Рубин» — «Спартак» — 1:1. Казанцы сравняли счет после ошибки арбитра. Онлайн трансляция матча

ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
Евгений Кукуляк
1
0
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
2
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
3
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
4
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
5
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
6
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
7
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 1 : 0
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 5 : 1
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 - : -
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 - : -
6.08 17:30
Балтика – Факел
 - : -
6.08 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
6.08 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 2 1 0
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