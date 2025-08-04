«Рубин» — «Сочи»: видео голов матча 3-го тура РПЛ

«Рубин» дома обыграл «Сочи» в заключительном матче 3-го тура РПЛ — 2:1.

У хозяев дубль оформил нападающий Мирлинд Даку, один из голов забив с пенальти. У гостей автогол на счету защитника казанцев Алексея Грицаенко.

12-я минута. Даку (пенальти) — 1:0

78-я минута. Даку — 2:0

86-я минута. Грицаенко (автогол) — 2:1

