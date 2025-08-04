Гладилин: «Спартак» популярнее «Зенита» за счет своих старых побед»

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Гладилин ответил «СЭ» на вопрос о самой популярной команде в стране.

«Эти два клуба на данный момент примерно одинаково популярны. «Спартак» имел больше побед лет 10 назад. Сейчас «Зенит» с красно-белыми сравнялся. Количество болельщиков по стране приблизительно одинаковое количество, но все-таки у «Спартака» их немного больше. Это все за счет старых побед», — сказал Гладилин «СЭ».

