4 августа, 22:10

Гладилин: «Спартак» популярнее «Зенита» за счет своих старых побед»

Александр Абустин
корреспондент

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Гладилин ответил «СЭ» на вопрос о самой популярной команде в стране.

«Эти два клуба на данный момент примерно одинаково популярны. «Спартак» имел больше побед лет 10 назад. Сейчас «Зенит» с красно-белыми сравнялся. Количество болельщиков по стране приблизительно одинаковое количество, но все-таки у «Спартака» их немного больше. Это все за счет старых побед», — сказал Гладилин «СЭ».

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
  • Игорь Малышев

    На выскочек болше похожи те, у кого одно чемпионство за четверть века.

    05.08.2025

  • ONIKAN2013

    А иначе как ажиотаж поднять по этому никому не нужному голосованию?

    05.08.2025

  • Федот

    Гладилин, тебя ещё некоторые, старые, болельщики помнят потому, что ты немного играл за Спартак. Уйдём мы и тебя забудут!

    05.08.2025

  • Павел Леонидович

    да мясо просто было предыдущим позором...

    05.08.2025

  • ksv-65

    Гладилин, то ли дело в 1970-х годов, самая популярная команда в 1930-х годов!! Самая популярная Динамо МОСКВА..просто СУПЕР, был Яшин получил Золотой мяч, в 1970-х годах Динамо были в финале в Кубке Кубок..ну проиграли Глазго.А.в 21-ом веке, за 25 лет в общем ничего, в этом клубе Спартак Москва, даже Рубин дважды был чемпионом..Вот в 90-х годов, был алкаш-тренер ОИР, убежал в ПЯТЬДЕСЯТ лет!!! А старше лучший ЧЕРЕНКОВ - трижды был в дурдоме, никуда в сборную не попал.Москвичи любят Спартак, певцы,из Рублевской..всякие Ефримовы-алкаш и тд..газетки, сайты и ТВ Матч..Ну так МИД, только в Спартаке обожают..Вот зачем ПОПУЛЯРНОСТЬ..в СССР, никогда такого нет и не было..А вам же скучно, чемпионы то Зенит..то Краснодар..СЕМЬ лет, нет СТОЛИЦЫ.))) П О З О Р И Щ Е !!!!!!!!

    04.08.2025

  • AZ

    Не, ну так то это верх журналистского креатва спрашивать бывших игроков Спартака или Зенита, кто из них популярнее)))

    04.08.2025

  • Lars Berger

    Я проголосовал за "Зенит". Неприкрытый дебилизм (опрос) должен быть доведён до полнейшего абсурда.

    04.08.2025

  • Sehrgut

    Всё правильно сказал :exclamation: :exclamation: :exclamation:

    04.08.2025

  • Millwall82

    а как это считаемо? Гладилин знает каждого россиянина? Огорчу, Россия крайне не спортивная страна в плане боления, максимум каждый 10 в стране может обозвать себя болелой, а по факту каждый 20. Мы не видим суперрейтингов трансляций и самого матчТВ, как и популярности спортивных ресурсов вроде этого. Все это единично. Потому Слуцкий абсолютно прав. Раньше было несколько иначе. Большинству класть, как на Спартак, так и на Зенит. Международные матчи ведь не проводят.

    04.08.2025

  • Урусов

    Спартак нельзя сравнивать с Зенитом. Реал нельзя сравнивать с Атлетиком Бильбао. Баварию нельзя сравнивать с Гамбургом. Хоккейный ЦСКА нельзя сравнивать с хоккейным зенитом или как ещё называют пока ска. Не то что нельзя совсем, просто несравнимо и наивно полагаться на амбиции временных «выскочек».

    04.08.2025

