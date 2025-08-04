Дубль Даку принес «Рубину» победу над «Сочи»

«Рубин» дома обыграл «Сочи» в заключительном матче 3-го тура РПЛ — 2:1.

У хозяев дубль оформил нападающий Мирлинд Даку, один из голов забив с пенальти. У гостей автогол на счету защитника казанцев Алексея Грицаенко.

«Рубин» набрал 7 очков и занимает 4-е место в таблице РПЛ. «Сочи» потерпел третье поражение в трех матчах — 0 очков.

В 4-м туре РПЛ «Рубин» сыграет на выезде с ЦСКА 9 августа, «Сочи» примет московское «Динамо» 10 августа.

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.

04 августа, 20:00. Ак Барс Арена (Казань)

