Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

4 августа, 21:58

Дубль Даку принес «Рубину» победу над «Сочи»

Руслан Минаев

«Рубин» дома обыграл «Сочи» в заключительном матче 3-го тура РПЛ — 2:1.

У хозяев дубль оформил нападающий Мирлинд Даку, один из голов забив с пенальти. У гостей автогол на счету защитника казанцев Алексея Грицаенко.

«Рубин» набрал 7 очков и занимает 4-е место в таблице РПЛ. «Сочи» потерпел третье поражение в трех матчах — 0 очков.

В 4-м туре РПЛ «Рубин» сыграет на выезде с ЦСКА 9 августа, «Сочи» примет московское «Динамо» 10 августа.

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.
04 августа, 20:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
2:1
Сочи

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург? Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Сочи
Читайте также
Предпрофессиональный экзамен в Москве позволит получить больше баллов к ЕГЭ. Что нужно знать
Bloomberg сообщило о снятии с Дурова запрета на въезд во Францию
Российская теннисистка Потапова встречается с голландцем Грикспором
Вопрос Карпину: В чем сейчас смысл сборной России? И спортивный смысл вашей работы?
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
Гретцки пошутил про обещание купить машину Овечкину
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: «Краснодар» — «Динамо», «Зенит» — ЦСКА и другие матчи
ЭСК поддержала решение Кукуляка назначить повторное выполнение пенальти в матче «Балтика» — «Оренбург»
«Рубин» — «Сочи»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — ЦСКА: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • ShadowPavel

    Рубин должен побеждать дома. Сомнительный вопрос о пенальти, но рубин решил забить автогол. Поздравляю

    09.08.2025

  • zoolord

    Меняем Заболотного на Даку!

    05.08.2025

  • Ольга РОМАНОВА

    Рубин,поднимаемся в Лидеры!Даку,Молодец!доказывай все свои моменты.

    05.08.2025

  • Bibliotekar

    Зенит не был бы кандидатом на вылет в пердив при любых раскладах. Для пердива есть более "достойные" кандидаты - Ростов, Сочи, Пари НН, Оренбург

    05.08.2025

  • Динамов

    Даку - лучший нападающий РПЛ!:thumbsup:

    05.08.2025

  • igor1972

    Рубин с победой! В этом сезоне будут говорить не о первой щестерке, а о первой семёрке команд.

    05.08.2025

  • Kirill Boglovsky

    "У гостей гол на счету защитника хозяев". А менее витиевато можно было выразиться?

    05.08.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Даку

    05.08.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Именно. Даку в Спартак

    05.08.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Я же говорил, что раз не смог Зенит, то Жаку надо было Спартаку забирать

    05.08.2025

  • Сухов Ф.И.

    Ностальгия по футболу крепкого Рубина.. С Домингесом, Караденисом и Ко...Когда каждый знал что делать на поле. Нам бы второго "Чори" отыскать, у которого забрать мяч можно только с ногами оторвав... если успеешь, убежит ведь..И Мяч подержать и пас смастерить, и в атаку убежать, попутно троих обведя... И центр под контролем, и Даку повеселее..

    05.08.2025

  • Darkman79

    Зенит 7,ЦСКА 8 Динамо 10 Спартак 11,спасибо РПЛ,пока весело)))

    04.08.2025

  • Voorhees

    Сочи, только не вздумайте убирать Морено! Испанец классный тренер, ставит очень хорошую игру команде, осмысленную, комбинационную без всякого намёка на какой-то автобус. Чисто испанский стиль, ведь Морено тренировал сборную Испании пусть и не главным, но что-то от супер футбола Испании в действиях Сочи чувствуется. Морено бы игроков такого уровня, как у Семака или Станковича - он бы такую машину создал бы, как мне кажется. Но Сочи не отчаиваться, а продолжать в том же духе - голы и очки при таком подходе обязательно придут!

    04.08.2025

  • Sergey Sparker

    Если бы не судьи Зенит был бы кандидатом на вылет в пердив.

    04.08.2025

  • treider

    "...а Зенит в 5 очках от зоны вылета")

    04.08.2025

  • RobertH

    Ставер потащил, а Даку забил - это в футболе не называется повезло. Один красиво потащил и другой красиво забил. Повезло - это когда от Грицаенко влетает в свои и счёт становится 2 - 1. Есть разница?

    04.08.2025

  • totocutugno

    Как будто первый матч Рубина смотрели? Всегда так, играет слабее, отбивается, но побеждает.

    04.08.2025

  • Сухов Ф.И.

    Игра забудется, а счёт останется. Но..Сочи смотрелся сильнее. На протяжении большей части матча. В какие то моменты возил Рубин. Повезло. Старвер потащил, Даку забил. Валидольная игра. От себя играть не получается. Не первый матч. Или не хватает мастерства игроков или тренерской руки (мастерства). Чего больше- не понятно. Защита часто проваливалась- .Мяч не держался, временами максимум несколько секунд. Игроки Сочи знали куда бежать и что делать, от ворот разыгрывали спокойно, чего не скажешь о Рубине. Следующий матч с ЦСКА. Отбиваться всю игру может не хватить.

    04.08.2025

  • RobertH

    Классная игра. Поинтересней игр некторых типо грандов РПЛ. Имхо, Даку на голову выше по мастерству всех гегемоновских легов...

    04.08.2025

  • Millwall82

    страшно представить, насколько косовар Рубин "залутает"(с), там дикие бонусы за голы и передачи. К з.п. 3,5 млн евро за сезон. Не исключаю, что за сезон он получит больше всех в РПЛ.

    04.08.2025

  • Ar4i

    Приятно видеть, когда одаренные футболисты горят игрой. Комментатор там что-то про покерфейс говорил - в следующий раз включите человеку картинку, чтоли. Даку буквально грызется за эти голы - лежа головой вперед прыгает, пытаясь уходя от 2 защей в падении пас сделать. А когда не получается - со злости в газон рукой лупит. У кого из «топ» команд такой заряд есть?

    04.08.2025

  • richardford

    Забери его себе.

    04.08.2025

  • sdf_1

    Самое интересное это внизу таблицы. Целых 4 клуба с нулём очков после трёх туров. Было ли такое когда-нибудь?

    04.08.2025

  • инок

    Рубин должен побеждать дома, а здесь же повезло, что Даку очень хорош и вообще без Даку результаты Рубина были бы куда хуже.))

    04.08.2025

  • Labubal

    Интересная игра:soccer:? ну не везёт Сочи с голами, мячи выпрыгивают из сетки соперника, но уже чувствуют друг друга. Не отчаиваться, работать и победы будут

    04.08.2025

  • Алексей Фролов

    Не понимаю почему Сочи держат слабого испанского тренера, с которым вылетели из РПЛ и даже в ФНЛ заняли лишь 5 место. С ним они гарантированно вновь вылетят из РПЛ.

    04.08.2025

  • КС

    Рубин с победой! Но пенальти фуфло)

    04.08.2025

  • sb1006

    Чтобы снять вопрос о сомнительном пенальти, "Рубин" решил забить автогол.) Так что, на табло - справедливый результат.

    04.08.2025

  • Ж и в о й

    Браво, Казань! Ну что за нападающего упустил "Зенит" в это межсезонье, а? Богданыч, думаю, сейчас волосы на голове рвёт! Даку уже 4 мяча забил в этом сезоне - три в чемпионате и один в Кубке! Ай, молодец! Еще и голевую передачу пяточкой в матче с "Ахматом" сделал. С отличным настроением "Рубин" поедет в Москву теперь, думаю, армейцам придется очень нелегко!

    04.08.2025

  • al.bel

    Не громкакя афиша. Нет топовых игроков. Кроме Даку, конечно, который вместе с Кордобой супер таранные девятки по меркам РПЛ. Но игра смотрелась. Были и огрехи, и ошибки, но люди играли в футбол. Обе команды тренерские и, если подумают убирать Морено, то сильно ошибутся.

    04.08.2025

  • КирпичИнвест

    После третьего тура Рубин, Крылья и Балтика поджимают лидирующий Локомотив. Скажи кто такое перед стартом сезона, засмеяли бы. Сочи не отчаиваться, играют неплохо, победы придут.

    04.08.2025

  • GeoMaS

    Нескучный матч. Веселая команда Сочи из разяда "Что такое не везёт и как с этим бороться" ТщательнЕе надо. Рахимов своё дело знает.

    04.08.2025

  • GeoMaS

    И опять ДАку!

    04.08.2025

    • «Рубин» — «Сочи»: Грицаенко забил автогол

    «Рубин» — «Сочи»: видео голов матча 3-го тура РПЛ
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости