«Рубин» — «Ротор»: стартовые составы на матч
Тренерские штабы «Рубина» и «Ротора» объявили стартовые составы на матч 30-го тура РПЛ.
«Рубин»: Дюпин, Самошников, Старфельт, Бегич, Зотов, Абильдгор, Бакаев, Йевтич, Шатов, Макаров, Деспотович.
«Ротор»: Чондрич, Байрыев, Степанов, Гогуа, Алейник, Макаров, Жигулев, Кипиани, Давиташвили, Фламарион, Щеткин.
Встреча команд состоится сегодня, 16 мая, в Казани. Начало — в 14.00 (мск). Казанский клуб занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 52 балла. «Ротор» (21) — на 15-й строчке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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