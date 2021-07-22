Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о продлении контракта с полузащитником Аланом Дзагоевым до конца сезона-2022/23.

«Грамотное, правильное решение. Да, много травм у Алана, но он — авторитет и подает пример своего футбольного долголетия. Патриот клуба, и правильно держать такого человека. Даже если он в запасе, все равно вселяет уверенность команде своим присутствием. Передает свой опыт и мозги молодым игрокам — это самое важное. Так что поддерживаю решение армейцев», — сказал «СЭ» Пономарев.

Россиянин выступает за ЦСКА с 2008 года. Он провел 375 матчей за клуб и забил 77 голов. В составе армейцев Дзагоев трижды выигрывал чемпионат России и по четыре раза побеждал в Кубке и Суперкубке России.

(Елизавета Денисова)