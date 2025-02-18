«Рубин» продлил контракт с Кабутовым до 2027 года

«Рубин» сообщил о продлении контракта с защитником Дмитрием Кабутовым.

Новое соглашение с 32-летним игроком рассчитано до лета 2027-го.

Кабутов выступает за «Рубин» с 2022 года. Всего за казанскую команду он сыграл 80 матчей, отметившись 7 голами и 17 результативными передачами.

После 18 туров нынешнего сезона РПЛ «Рубин» располагается на восьмом месте в турнирной таблице с 26 очками.