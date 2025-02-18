Кузьмичев о словах Галактионова: «Мы должны были получить информацию от главного тренера. Технический момент»

Владимир Кузьмичев, агент нападающего «Локомотива» Вадима Ракова, в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова об игроке.

17 февраля Галактионов заявил, что проведение переговоров с агентами — это прерогатива генерального и спортивного директора. Ранее Кузьмичев сообщил, что в ближайшее время состоится встреча с руководством клуба и главным тренером, на которой будет обсуждено будущее игрока. Позднее представитель Ракова добавил, что на игрока рассчитывают.

«Возможно, главный тренер и не должен был присутствовать — это решает руководство клуба. Но, как минимум, информацию от главного тренера мы должны были получить, чтобы принять решение о дальнейшей судьбе игрока. В любом случае руководство основывается на словах главного тренера. Это технический момент», — сказал Кузьмичев «СЭ».

В этом сезоне 20-летний Раков сыграл 16 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи.