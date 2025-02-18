«Крылья Советов» арендовали полузащитника «Динамо» Гагнидзе

Полузащитник московского «Динамо» Лука Гагнидзе до конца сезона будет выступать за «Крылья Советов» на правах аренды, сообщает пресс-служба бело-голубых.

Отмечается, что арендное соглашение не подразумевает опцию выкупа футболиста.

Гагнидзе стал игроком «Динамо» в 2021 году. В нынешнем сезоне 21-летний грузин провел 11 матчей за московскую команду, забив 3 гола и сделав одну результативную передачу.

После 18 туров «Крылья Советов» занимают десятое место в чемпионате России с 18 очками.