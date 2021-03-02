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«Рубин» перед игрой с «Зенитом» улетел в Турцию

12:57
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«Рубин» отправился на мини-сбор в Турцию, информирует Twitter клуба.

Напомним, что в воскресенье «Рубин» в 20-м туре чемпионата России (первом матче после зимней паузы) обыграл в Москве «Спартак» (2:0).

В следующей встрече казанцы 8 марта в Казани примут «Зенит».

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 21-й тур. «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




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