«Рубин» перед игрой с «Зенитом» улетел в Турцию

«Рубин» отправился на мини-сбор в Турцию, информирует Twitter клуба.

Напомним, что в воскресенье «Рубин» в 20-м туре чемпионата России (первом матче после зимней паузы) обыграл в Москве «Спартак» (2:0).

В следующей встрече казанцы 8 марта в Казани примут «Зенит».