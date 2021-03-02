«Рубин» перед игрой с «Зенитом» улетел в Турцию
12:57
«Рубин» отправился на мини-сбор в Турцию, информирует Twitter клуба.
Напомним, что в воскресенье «Рубин» в 20-м туре чемпионата России (первом матче после зимней паузы) обыграл в Москве «Спартак» (2:0).
В следующей встрече казанцы 8 марта в Казани примут «Зенит».
Отправляемся на мини-сбор в Турцию ? pic.twitter.com/kJTUjNPo54— «Рубин» Казань (@fcrk) March 2, 2021
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 21-й тур. «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...