Романцев рассказал о состоянии своего здоровья после операции на сердце

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев, которому вчера была сделана операция, прокомментировал свое состояние в разговоре с корреспондентом «СЭ».

«Вчера я почувствовал себя плохо, стало трудно дышать. Вызвали «Скорую», она очень быстро приехала. Констатировали предынфарктное состояние, отвезли в отделение реанимации 51-й больницы в Филях. Сразу положили на операционный стол, сделали операцию, поставили стент. Самочувствие у меня резко улучшилось. Хотел даже тут же отправиться домой, но сказали, что не стоит торопиться. Сегодня осмотрел врач, он также отметил, что все в порядке, но попросил на денек задержаться в больнице», — сказал Романцев.

«Хотел бы отметить своих друзей — Валерия Газзаева, Бориса Игнатьева, Михаила Гершковича и других, — все звонили, предлагали помощь, но мне уже оперативно помогли. Передаю слова благодарности болельщикам «Спартака», о переживаниях которых мне рассказали, и читателям «СЭ», на вопросы которых я отвечаю в ежемесячной рубрике издания», — отметил бывший тренер.

2 марта стало известно о госпитализации 67-летнего бывшего тренера красно-белых.

(Александр Львов)