«Зенит» поздравил Геннадия Орлова с днем рождения

«Зенит» поздравил известного комментатора и журналиста Геннадия Орлова с днем рождения. Сегодня, 2 марта, ему исполнилось 76 лет.

Клуб опубликов в своем Twitter пост с поздравлением в адрес Орлова, который является заслуженным работником культуры Российской Федерации и лауреатом премии «ТЭФИ» 2008 года.

Напомним, что в молодости Орлов был футболистом, но в 25 лет он был вынужден завершить спортивную карьеру по состоянию здоровья.

В качестве комментатора он работал преимущественно на матчах «Зенита».