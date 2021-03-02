«Зенит» поздравил Геннадия Орлова с днем рождения
12:39
«Зенит» поздравил известного комментатора и журналиста Геннадия Орлова с днем рождения. Сегодня, 2 марта, ему исполнилось 76 лет.
Клуб опубликов в своем Twitter пост с поздравлением в адрес Орлова, который является заслуженным работником культуры Российской Федерации и лауреатом премии «ТЭФИ» 2008 года.
Напомним, что в молодости Орлов был футболистом, но в 25 лет он был вынужден завершить спортивную карьеру по состоянию здоровья.
В качестве комментатора он работал преимущественно на матчах «Зенита».
Поздравляем! ?? pic.twitter.com/dYQRRzZJ74— ФК «Зенит» (@zenit_spb) March 2, 2021
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