«Рубин» исключил из заявки Хвичу Кварацхелию

«Рубин» исключил из заявки на Тинькофф чемпионат России полузащитника Хвичу Кварацхелию, сообщается на официальном сайте РПЛ 20 августа.

При этом клуб не делал никакого заявления насчет 20-летнего грузина. Ранее сообщалось, что игрок может продолжить карьеру в Европе.

В текущем сезоне Кварацхелия провел 4 матча в РПЛ, в которых забил один гол. Также на его счету два матча в Лиге конференций.