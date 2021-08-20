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«Рубин» исключил из заявки Хвичу Кварацхелию

16:27
Хвича Кварацхелия. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Хвича Кварацхелия. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Рубин» исключил из заявки на Тинькофф чемпионат России полузащитника Хвичу Кварацхелию, сообщается на официальном сайте РПЛ 20 августа.

При этом клуб не делал никакого заявления насчет 20-летнего грузина. Ранее сообщалось, что игрок может продолжить карьеру в Европе.

В текущем сезоне Кварацхелия провел 4 матча в РПЛ, в которых забил один гол. Также на его счету два матча в Лиге конференций.

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/players/Kvaracheliya-Hvicha

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Сергей Разин все материалы автора

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