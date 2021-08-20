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«Чертаново» обыграло «УОР № 5» в матче молодежного первенства

16:57
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«Чертаново» обыграло «УОР № 5» из Егорьевска в матче 6-го тура молодежного первенства со счетом 2:0.

Голами отличились Якименко и Клименко.

Молодежные команды

6-й тур

«Чертаново — мол.» (Москва) — «УОР №5» (Егорьевск) — 2:0 (1:0)

Голы: Якименко, 16 (1:0). Клименко, 64 (2:0).

Судья: Чембулатов (Кострома).

20 августа. Москва. Стадион «Арена-Чертаново».

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Екатерина Савостина все материалы автора

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