«Чертаново» обыграло «УОР № 5» в матче молодежного первенства
16:57
«Чертаново» обыграло «УОР № 5» из Егорьевска в матче 6-го тура молодежного первенства со счетом 2:0.
Голами отличились Якименко и Клименко.
Молодежные команды
6-й тур
«Чертаново — мол.» (Москва) — «УОР №5» (Егорьевск) — 2:0 (1:0)
Голы: Якименко, 16 (1:0). Клименко, 64 (2:0).
Судья: Чембулатов (Кострома).
20 августа. Москва. Стадион «Арена-Чертаново».
Читайте также
Винер-Усманова отреагировала на заявление федерации гимнастики о непредвзятости результатов на Олимпиаде-2020
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю