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«Рубин» объявил о трансфере корейского футболиста

10:25
Хван Им Бом стал игроком «Рубина». Фото ФК «Рубин»
Хван Им Бом стал игроком «Рубина». Фото ФК «Рубин»
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«Рубин» на своем официальном сайте объявил о трансфере полузащитника Хван Им Бома. Соглашение с 23-летним футболистом рассчитано на три года. За казанский клуб он будет играть под шестым номером.

Игрок присоединится к команде после оформления всех необходимых документов.

Ранее кореец выступал в MLS за «Ванкувер», за клуб он провел 36 матчей, в которых он забил 3 мяча и сделал 3 результативные передачи. Также на его счету 23 игр за сборную Кореи, в составе которой у него также три забитых мяча.

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