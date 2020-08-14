«Рубин» объявил о трансфере корейского футболиста

«Рубин» на своем официальном сайте объявил о трансфере полузащитника Хван Им Бома. Соглашение с 23-летним футболистом рассчитано на три года. За казанский клуб он будет играть под шестым номером.

Игрок присоединится к команде после оформления всех необходимых документов.

Ранее кореец выступал в MLS за «Ванкувер», за клуб он провел 36 матчей, в которых он забил 3 мяча и сделал 3 результативные передачи. Также на его счету 23 игр за сборную Кореи, в составе которой у него также три забитых мяча.