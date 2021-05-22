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«Рубин» на замену Хвиче может приобрести полузащитника «Норрчепинга»

19:42
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«Рубин» заинтересован в услугах 22-летнего полузащитника «Норрчепинга» Сеада Хакшабановича, информирует Expressen. Как отмечается, казанцы являются лидерами в гонке за право заполучить футболиста.

Также игроком сборной Черногории интересуются «Аталанта» и «Наполи».

Хакшабанович может заменить в «Рубине» Хвичу Кварацхелию, который может уйти из команды летом.

В 2020 году Хакшабанович провел 29 матчей и забил 7 голов. В этом году у него семь матчей.

В сезоне-2020/21 20-летний Кварацхелия провел 23 матча за «Рубин», забил 4 гола и сделал 8 результативных передач.

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