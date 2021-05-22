Защитник Нижич продлил контракт с «Ахматом»

«Ахмат» на официальном сайте 22 мая объявил о продлении контракта с хорватским защитником Зораном Нижичем.

Хорватский защитник Зоран Нижич подписал с грозненцами новый контракт сроком на два года.

Нижич перешёл в «Ахмат» летом 2018 года, сыграв за это время в Премьер-Лиге 55 матчей. pic.twitter.com/WVjcrIz9dI — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) May 22, 2021

Новое соглашение между клубом из Грозного и 31-летним уроженцем Сплита рассчитано до лета 2023 года.

Нижич перешел в «Ахмат» летом 2018 года, сыграв за это время в РПЛ 55 матчей, в которых отметился 1 голевой передачей.