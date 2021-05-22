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Защитник Нижич продлил контракт с «Ахматом»

19:22
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«Ахмат» на официальном сайте 22 мая объявил о продлении контракта с хорватским защитником Зораном Нижичем.

Новое соглашение между клубом из Грозного и 31-летним уроженцем Сплита рассчитано до лета 2023 года.

Нижич перешел в «Ахмат» летом 2018 года, сыграв за это время в РПЛ 55 матчей, в которых отметился 1 голевой передачей.

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