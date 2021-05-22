Бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов отреагировал на монолог главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого, в котором он задал ряд вопросов российским судьям.

«Каждый из участников матча — игроки, тренеры, судьи должны не переходить красную черту, которая бы повлияла на ход и результат игры, — сказал Хусаинов «СЭ». — На тренеров и арбитров выпадает невероятная психологическая нагрузка. Поэтому цена любой необъективной ошибки очень велика. Если ты, как арбитр, считаешь, что ты хозяин на поле, то ты выступаешь против философии игры. Ты не обслуживающий персонал, ты участник матча, но у тебя есть право казнить и миловать. Ты должен это делать только по правилам игры».

Хусаинов считает, что Мешков заслужил обращение «обслуживающий персонал».

«Леонид Викторович говорит о том, что Мешков не подал ему руки. А вы вспомните, как проходил матч — судья не принял ни одного самостоятельного решения. Мешков не соответствовал уровню играющих команд, случайный человек. Именно он своими неквалифицированными действиями позволяет утверждать, что у нас не судейский корпус, а обслуживающий. Мешков обслуживал пожелания заказчика. Возможно, Мешков не потянул руки, ибо был обижен — заказ не выполнен, но все под камерами».

Хусаинов также обратился к действующим арбитрам с просьбой самостоятельно определять свое место на поле.

«Слуцкий вспоминает и про Вилкова — про него можно отдельную песню сочинять. Было множество замечаний у него в карьере, но тут его неожиданно пожизненно дисквалифицируют. Значит, что-то знали. Я хотел бы обратиться к действующем судьям. Когда вы выходите на футбольное поле, вы должны для себя решить сами для чего же вы здесь. Вы обслуживающий персонал, который допускает множество ошибок? Или вы полноправный участник матча», — добавил Хусаинов.

«Рубин» по итогам сезона-2020/21 занял четвертое место в Тинькофф РПЛ и вышел в Лигу конференций — третий по силе еврокубковый турнир УЕФА.

(Артем Бухаев)