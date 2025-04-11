Орлов не будет комментировать матч «Зенит» — «Краснодар»

Комментатор Геннадий Орлов сообщил «СЭ», что не будет работать на матче «Зенит» — «Краснодар», который состоится в воскресенье, 13 апреля.

«Нет, я не буду комментировать матч «Зенит» — «Краснодар», — сказал Орлов «СЭ».

Орлов вместе с Павлом Богдановым и Михаилом Крестининым комментировал встречу прошлого тура между командой Сергея Семака и «Рубином».