«Рубин» — «Локомотив»: видео голов

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«Рубин» и «Локомотив» встретились в матче 25-го тура РПЛ.

Игра проходила в Казани 20 апреля и завершилась вничью — 1:1.

21-я минута: Валентин Вада — 1:0

43-я минута: Дмитрий Баринов — 1:1

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков в 24 матчах. «Рубин» идет девятым с 33 очками.