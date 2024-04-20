Идову сравнил «Зенит» с «Манчестер Сити»

Бывший защитник «Локомотива» Брайн Идову поделился мнением о гонке за первое место в РПЛ.

«После матча «Зенита» с «Краснодаром» не думаю, что питерцы кому-то уступят первое место. Это ситуация, как в Англии с «Манчестер Сити». Если эта команда даже буксует в какие-то моменты, то конкурентам надо пользоваться этим шансом. А если «Манчестер Сити» выходит вперед, то шансов никому уже не оставляет», — приводит слова Идову «Евро-футбол.Ру».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 47 очков в 23 матчах.