«Локомотив» на выезде уступил «Рубину»

«Локомотив» потерпел поражение от «Рубина» в гостевом матче 24-го тура РПЛ — 0:1.

Единственный гол в игре забил Дардан Шабанхаджай, который отличился на 51-й минуте.

Полузащитник железнодорожников Дмитрий Баринов получил предупреждение во втором тайме. Из-за перебора желтых карточек он пропустит следующий матч команды в чемпионате России. У клуба из Казани по этой же причине в следующей игре не примет участие защитник Илья Рожков.

«Локомотив» с 41 баллом остается на шестой позиции в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» набрал 36 очков и поднялся на седьмую строчку.

В 25-м туре команда Михаила Галактионова 19 апреля примет на своем поле «Пари НН». Казанцы 20 апреля отправятся в гости к московскому «Динамо».