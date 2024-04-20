«Рубин» — «Локомотив»: казанцы остались в меньшинстве
Защитник «Рубина» Рустам Ашурматов получил красную карточку в матче 25-го тура РПЛ с «Локомотивом» — 1:1.
Мяч на 21-й минуте забил полузащитник казанцев Валентин Вада. Счет сравнял капитан железнодорожников Дмитрий Баринов.
«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков в 23 матчах. «Рубин» идет девятым с 32 очками.
«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Рубин»
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|4
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5
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|37
|
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|6
|5
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|23
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|5
|5
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|20
|
15
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|23
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|5
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|19.04
|19:00
|
Краснодар – Факел
|2 : 0
|20.04
|14:00
|
Рубин – Локомотив
|- : -
|20.04
|16:30
|
Балтика – Кр. Советов
|- : -
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|21.04
|14:00
|
Пари НН – Динамо
|- : -
|21.04
|16:15
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|21.04
|18:15
|
Сочи – Урал
|- : -
|21.04
|20:30
|
Ростов – Спартак
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|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|16
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Джон Кордоба
Краснодар
|12
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|
Константин Тюкавин
Динамо
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|П
|
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Максим Глушенков
Локомотив
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Динамо
|7
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