«Рубин» — «Локомотив»: казанцы остались в меньшинстве

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Защитник «Рубина» Рустам Ашурматов получил красную карточку в матче 25-го тура РПЛ с «Локомотивом» — 1:1.

Мяч на 21-й минуте забил полузащитник казанцев Валентин Вада. Счет сравнял капитан железнодорожников Дмитрий Баринов.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков в 23 матчах. «Рубин» идет девятым с 32 очками.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Рубин»