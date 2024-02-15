«Рубин» победил корейский «Канвон»

«Рубин» обыграл корейский клуб «Канвон» в товарищеском матче — 2:0.

У казанцев голы забивали Александр Ломовицкий в первом тайме и Мирлинд Даку — во втором.

«Рубин» 18 февраля сыграет с тульским «Арсеналом», а 22-го числа — с «Родиной».

Весеннюю часть сезона-2023/24 РПЛ команда начнет выездным матчем с «Краснодаром» 2 марта.

Товарищеский матч. Клубы

«Рубин» (Россия) — «Канвон» (Южная Корея) — 2:0 (1:0)

Голы: Ломовицкий, 12 (1:0). Даку, 56 (2:0).