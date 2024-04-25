«Рубин» и «Зенит» пошутили о словах футболиста казанцев про премиальные от «Краснодара»

«Рубин» и «Зенит» отреагировали на слова полузащитника казанцев Руслана Безрукова, который в шутку заявил, что ждет финансовое поощрение от «Краснодара» после победы над «Зенитом» (2:0) в 21-м туре РПЛ.

Казанский и петербургский клуб в своих Telegram-каналах опубликовали видео с отрывком из интервью Безрукова. Сине-бело-голубые добавили в ролик мем из советского фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».

«Рубин» сопроводил видео диалогом из шоу «Плюшки» с фразой «Мне что-то за это будет?».

«Зенит» с 50 очками продолжает лидировать в чемпионате России, однако отрыв от идущего вторым «Краснодара» сократился до одного очка.