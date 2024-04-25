Заболотный: «Я созрел как футболист, как человек и отец своих детей»

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный рассказал, как ему удалось в текущем сезоне выйти на пик игровой формы.

«Думаю, это связано с возрастом. Появилось больше ответственности в части подготовки к матчам. Наверное, я созрел как футболист, как человек, как отец своих детей. В совокупности это придало большую уверенность в жизни и в игре. Все, что происходит за пределами поля, обязательно отражается и на самом футболе, на моем состоянии. Сейчас я максимально счастлив быть игроком ЦСКА, выходить на поле в красно-синей футболке. Наслаждаюсь каждым днем, каждой тренировкой. Я просто счастлив играть в футбол, и это самое главное», — приводит пресс-служба клуба слова форварда.

Заболотный выступает за ЦСКА с 2021 года. В текущем сезоне 32-летний нападающий провел 34 матча за армейцев во всех турнирах, отметившись 10 голами и 3 результативными передачами.

На данный момент ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 37 очками.