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Заболотный: «Я созрел как футболист, как человек и отец своих детей»

Алина Савинова
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Нападающий ЦСКА Антон Заболотный рассказал, как ему удалось в текущем сезоне выйти на пик игровой формы.

«Думаю, это связано с возрастом. Появилось больше ответственности в части подготовки к матчам. Наверное, я созрел как футболист, как человек, как отец своих детей. В совокупности это придало большую уверенность в жизни и в игре. Все, что происходит за пределами поля, обязательно отражается и на самом футболе, на моем состоянии. Сейчас я максимально счастлив быть игроком ЦСКА, выходить на поле в красно-синей футболке. Наслаждаюсь каждым днем, каждой тренировкой. Я просто счастлив играть в футбол, и это самое главное», — приводит пресс-служба клуба слова форварда.

Заболотный выступает за ЦСКА с 2021 года. В текущем сезоне 32-летний нападающий провел 34 матча за армейцев во всех турнирах, отметившись 10 голами и 3 результативными передачами.

На данный момент ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 37 очками.

Источник: https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/exclusive/anton-zabolotnyy-nikakie-drugie-28-igr-ne-mogut-vstat-v-odin-ryad-po-nakalu-s-dvumya-derbi/
Антон Заболотный
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2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
9
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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