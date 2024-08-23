«Рубин» и махачкалинское «Динамо» объявили стартовые составы на матч 6-го тура РПЛ

В пятницу, 23 августа, состоится матч 6-го тура чемпионата России между «Рубином» и махачкалинским «Динамо». Команды объявили стартовые составы на игру.

Встреча пройдет в Казани и начнется в 20:00 по московскому времени.

«Рубин»: Ставер, Кабутов, Вуячич, Тесленко, Грицаенко, Рожков, Иву, Зотов, Чумич, Вада, Даку.

«Динамо» Мх: Волк, Алибеков, Табидзе, Шумахов, Джапо, Кагермазов, Юсупов, Глушков, Сердеров, Агаларов, Магомедов.

Перед началом встречи «Рубин» располагается на восьмом месте в таблице РПЛ с семью очками. Махачкалинцы идут на 11-й строчке, имея в активе пять баллов.