«Рубин» и «Ак Барс» поменяли логотипы из-за коронавируса

«Рубин» представил на своей странице в Twitter новый логотип команды на время карантина из-за пандемии коронавируса.

Теперь символ Казани змей Зилант, изображенный на логотипе, показан находящимся в доме на карантине. Таким образом, «Рубин» поддерживает челлендж «Оставайся дома», который призван убедить людей не выходить на улицу из-за распространения коронавируса.

Также, логотип сменил и другой казанский клуб — хоккейный «Ак Барс».

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 471 783 человек. Умерших — 21 306, выздоровевших — 114 858. В России на данный момент 658 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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