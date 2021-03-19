«Рубин» — «Химки»: Деспотович отыграл один мяч
Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович отличился в матче 23-го тура Тинькофф-РПЛ против «Химок». Форвард поразил ворота подмосковной команды на 42-й минуте, сделав счет 1:2. Для Деспотовича этот мяч стал 11-м в сезоне, он на 2 мяча отстает от лидеров гонки бомбардиров — форвардов «Зенита» Сердара Азмуна и Артема Дзюбы.
Пятка Костюкова и гол Деспотовича. «Рубин» продолжает борьбу!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 19, 2021
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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