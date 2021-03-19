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«Рубин» — «Химки»: Деспотович отыграл один мяч

19:49
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Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович отличился в матче 23-го тура Тинькофф-РПЛ против «Химок». Форвард поразил ворота подмосковной команды на 42-й минуте, сделав счет 1:2. Для Деспотовича этот мяч стал 11-м в сезоне, он на 2 мяча отстает от лидеров гонки бомбардиров — форвардов «Зенита» Сердара Азмуна и Артема Дзюбы.

Рубин — Химки

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