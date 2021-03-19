В «Спартаке» отреагировали на информацию о судебном иске от компании «Капитальные активы»
Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал «СЭ» новость Telegram-канала Baza.
По данным источника, компания «Капитальные активы», являющееся акционером «Спартака», подала обращение в суд с требованием признать недействительным решение совета директоров клуба, благодаря которому Леонид Федун сам решал, какую компенсацию по увольнению надо выплатить Шамилю Газизову.
«Ничего пока не могу сказать. Иск к нам не пришел еще, соответственно такие вещи должны сначала посмотреть юристы. Все откладывается на понедельник или вторник. С нашей стороны позиции нет, будем изучать», — заявил Фетисов «СЭ».
Иск был подан в Арбитражный суд Москвы несколько недель назад. Сегодня стало известно, что дело все-таки оставили без движения, так как о суде не предупредили заранее всех участников процесса. В итоге рассмотрят иск теперь в середине апреля.
«Спартак» занимает второе место с 44 очками в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после 23 туров.
(Константин Колмаков)
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