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«Сочи» — «Тамбов»: Заболотный вывел хозяев вперед

19:49
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Нападающий «Сочи» Антон Заболотный забил гол на последней минуте первого тайма матча 23-го тура РПЛ с «Тамбовом» (1:0, перерыв).

После 22 туров чемпионата России «Сочи» занимает 6-е место в турнирной таблице, «Тамбов» идет на 16-й строчке.

Сочи — Тамбов

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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