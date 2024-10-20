Фомин и Тюкавин выйдут в стартовом составе «Динамо» на матч РПЛ с «Рубином»
Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Рубина» на матч 12-го тура РПЛ. Игра пройдет в Нижнем Новгороде и начнется в 19.00 по московскому времени.
«Рубин»: Ставер, Кабутов, Рожков, Ашурматов, Вуячич, Зотов, Иву, Чумич, Ходжа, Фамейе Мукба.
«Динамо»: Лунев, Бальбуэна, Фернандес, Маричаль, Фомин, Кутицкий, Чавес, Бителло, Тюкавин, Нгамале, Гомес.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Динамо».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|9
|3
|0
|25-5
|30
|
2
|Зенит
|12
|9
|2
|1
|28-4
|29
|
3
|Локомотив
|12
|9
|0
|3
|26-16
|27
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|2
|3
|22-7
|23
|
5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|19-12
|20
|
6
|Спартак
|12
|5
|4
|3
|17-12
|19
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
|
8
|Ростов
|12
|3
|4
|5
|14-21
|13
|
9
|Кр. Советов
|12
|3
|3
|6
|11-17
|12
|
10
|Акрон
|12
|3
|3
|6
|16-25
|12
|
11
|Пари НН
|12
|3
|3
|6
|12-22
|12
|
12
|Динамо Мх
|12
|2
|5
|5
|5-10
|11
|
13
|Химки
|12
|2
|5
|5
|11-20
|11
|
14
|Факел
|12
|2
|4
|6
|8-20
|10
|
15
|Оренбург
|12
|1
|5
|6
|14-22
|8
|
16
|Ахмат
|12
|0
|6
|6
|9-23
|6
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|18.10
|18:00
|
Акрон – Зенит
|0 : 5
|18.10
|20:15
|
Ахмат – Факел
|2 : 3
|19.10
|14:00
|
Пари НН – Ростов
|1 : 1
|19.10
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|0 : 3
|19.10
|16:30
|
Химки – Локомотив
|2 : 0
|19.10
|19:00
|
Динамо Мх – ЦСКА
|0 : 1
|20.10
|16:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|2 : 2
|20.10
|19:00
|
Рубин – Динамо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|10
|1
|3
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
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