«Рубин» — «Динамо» Москва: Гладышев забил четвертый гол бело-голубых

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Московское «Динамо» забило четвертый гол в ворота «Рубина» в матче 12-го тура РПЛ — 4:0.

На 89-й минуте отметился Ярослав Гладышев.