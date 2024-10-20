19-летний форвард «Рубина» Мукба расплакался после ранней замены в матче с московским «Динамо»

Нападающий «Рубина» Энри Мукба расплакался после ранней замены на 41-й минуте матча с московским «Динамо» в 12-м туре РПЛ.

19-летний форвард заработал пенальти в собственные ворота, сыграв рукой в штрафной площади. Одиннадцатиметровый на 38-й минуте реализовал Артур и удвоил преимущество московского клуба.