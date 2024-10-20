«Рубин» — «Динамо» Москва: Бальбуэна сделал счет разгромным

Читать «СЭ» в

Московское «Динамо» забило третий гол в ворота «Рубина» в матче 12-го тура РПЛ — 3:0.

На 62-й минуте отметился Фабиан Бальбуэна.