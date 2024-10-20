«Рубин» — «Динамо» Москва: Артур Гомес реализовал пенальти

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Московское «Динамо» удвоило преимущество в матче с «Рубином» в 12-м туре РПЛ — 2:0.

Пенальти на 38-й минуте реализовал Артур Гомес.