«Рубин» — «Динамо»: Тюкавин реализовал пенальти и открыл счет
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин открыл счет в матче 12-го тура РПЛ против «Рубина» — 1:0.
Форвард реализовал пенальти на 4-й минуте встречи.
Тюкавин забил 5-й гол в чемпионате России-2024/25 и отличился впервые за месяц.
В предыдущий раз футболист забивал 22 сентября в матче 9-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2) — тогда он сделал дубль.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|9
|3
|0
|25-5
|30
|
2
|Зенит
|12
|9
|2
|1
|28-4
|29
|
3
|Локомотив
|12
|9
|0
|3
|26-16
|27
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|2
|3
|22-7
|23
|
5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|19-12
|20
|
6
|Спартак
|12
|5
|4
|3
|17-12
|19
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
|
8
|Ростов
|12
|3
|4
|5
|14-21
|13
|
9
|Кр. Советов
|12
|3
|3
|6
|11-17
|12
|
10
|Акрон
|12
|3
|3
|6
|16-25
|12
|
11
|Пари НН
|12
|3
|3
|6
|12-22
|12
|
12
|Динамо Мх
|12
|2
|5
|5
|5-10
|11
|
13
|Химки
|12
|2
|5
|5
|11-20
|11
|
14
|Факел
|12
|2
|4
|6
|8-20
|10
|
15
|Оренбург
|12
|1
|5
|6
|14-22
|8
|
16
|Ахмат
|12
|0
|6
|6
|9-23
|6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|18.10
|18:00
|
Акрон – Зенит
|0 : 5
|18.10
|20:15
|
Ахмат – Факел
|2 : 3
|19.10
|14:00
|
Пари НН – Ростов
|1 : 1
|19.10
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|0 : 3
|19.10
|16:30
|
Химки – Локомотив
|2 : 0
|19.10
|19:00
|
Динамо Мх – ЦСКА
|0 : 1
|20.10
|16:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|2 : 2
|20.10
|19:00
|
Рубин – Динамо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|10
|1
|3
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
Новости