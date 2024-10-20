«Рубин» — «Динамо»: Тюкавин реализовал пенальти и открыл счет

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин открыл счет в матче 12-го тура РПЛ против «Рубина» — 1:0.

Форвард реализовал пенальти на 4-й минуте встречи.

Тюкавин забил 5-й гол в чемпионате России-2024/25 и отличился впервые за месяц.

В предыдущий раз футболист забивал 22 сентября в матче 9-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2) — тогда он сделал дубль.