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Сегодня, 19:10

«Рубин» — «Динамо»: Тюкавин реализовал пенальти и открыл счет

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин открыл счет в матче 12-го тура РПЛ против «Рубина» — 1:0.

Форвард реализовал пенальти на 4-й минуте встречи.

Тюкавин забил 5-й гол в чемпионате России-2024/25 и отличился впервые за месяц.

В предыдущий раз футболист забивал 22 сентября в матче 9-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2) — тогда он сделал дубль.

Игор Вуячич и&nbsp;Константин Тюкавин. «Рубин» — «Динамо»: Тюкавин открыл счет с пенальти. Онлайн-трансляция матча РПЛ
Россия. Премьер-лига. 12-й тур
20 окт, 19:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Рубин
Динамо

Константин Тюкавин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Рубин (Казань)
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