Московское «Динамо» реализовало два пенальти в первом тайме матча с «Рубином»

Московское «Динамо» на выезде ведет в счете в матче с «Рубином» в 12-м туре РПЛ — 2:0.

Бело-голубые дважды реализовали пенальти. Первый гол забил Константин Тюкавин на 4-й минуте встречи, второй раз отметился Артур Гомес на 38-й минуте.