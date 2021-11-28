«Рубин» — «Динамо»: бело-голубые не забили пенальти, но через две минуты сравняли счет
«Динамо» сравняло счет в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина». На 68-й минуте отличился Фабиан Бальбуэна.
На 66-й минуте бело-голубые не смогли реализовать пенальти. Никола Моро не попал по воротам, пробив мимо левой штанги.
Счет стал 2:2.
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